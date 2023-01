"Cassa integrazione richiesta da diverse ditte"

di Lucia Gentili

ll caro energia continua a far sentire i suoi effetti sulla filiera della carta. E da qui a metà febbraio il nuovo responsabile provinciale del sindacato lavoratori della comunicazione Slc Cgil Stefano Tordini dovrà discutere, ovviamente insieme alle parti sociali, di diverse richieste di cassa integrazione. Ovvero riduzioni dell’orario di lavoro, non sospensioni. Tordini (che è stato segretario del sindacato pensionati Cgil Macerata per 8 anni) ora è anche segretario della Camera del Lavoro di Tolentino; un ritorno, considerando che si tratta di un incarico da lui già precedentemente ricoperto nel 2002, quando inaugurò la sede, e vi rimase fino al 2005. La figura del segretario della Camera del Lavoro coordina e segue le vicende economiche, produttive, sindacali e sociali, ha una responsabilità politica, fa da tramite con le istituzioni e i Comuni, rappresenta un presidio sul territorio. E Tordini si sta preparando ad una serie di incontri. "Zoomando sull’industria cartaria e cartotecnica – spiega –, nei primi mesi dell’anno, dopo il Natale, da sempre è fisiologico un calo degli ordini. Ma, dall’anno scorso – e il 2023 sembra continuare sulla stessa scia – pesano i rincari, trattandosi di aziende energivore, cioè che hanno bisogno di una grande quantità di energia elettrica o gas, con macchinari a corrente e motori a combustione. Nei magazzini inoltre c’è molto materiale non venduto. Intanto, già dal 2022, diverse ditte hanno richiesto la cassa integrazione in via preventiva; colgono l’occasione per migliorare la struttura o fare manutenzione alle macchine, in un’ottica di ottimizzazione. Poi di solito, verso marzo e aprile, gli ordini riprendono e si registra una ripartenza". Facendo una carrellata, alla Boost (ex Gabrielli), che produce soprattutto agende, è in atto un accordo di solidarietà. Alla Cartiera di Tolentino, dopo un autunno all’insegna dello stop and go, tra fermate produttive e ripartenze, è in programma un incontro all’inizio del prossimo mese per la programmazione del 2023. Ha chiesto un incontro anche il Gruppo Fedrigoni (cartiere di Pioraco e Castelraimondo, dove lavorano rispettivamente 102 e 62 dipendenti) dopo la fine del percorso di cassa integrazione ordinaria usata per solo qualche settimana fino al 9 gennaio. Procedono regolarmente la Artelito di Castelraimondo, azienda grafica specializzata nella realizzazione di stampe di qualità, e la Sifa di Mogliano, che dal 1968 lavora nel mondo del packaging e degli imballaggi, e continua ad ampliarsi. Poi anche la Cartiera Marchigiana di Montelupone, che lo scorso novembre ha deciso di dare un benefit di 600 euro a testa ai dipendenti, che ha chiesto un incontro al sindacato per fare il punto sul 2023.