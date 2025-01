"Cassa ricchissima per Civitanova. È venti volte quella di Macerata"

"Il Comune di Civitanova somiglia sempre di più a una banca privata e ha venti volte la liquidità di Macerata". Dimitri Papiri di Civitasvolta torna sul giallo dei conti di cassa di Palazzo Sforza, che inizia il 2025 con una giacenza di 21 milioni e 693.561 euro e lo termina con la cifra record di 29 milioni e 168.772 euro. Una fotografia scattata da Papiri che monitora costantemente le giacenze.

"E pensare – ricorda – che quando arriva a governare il sindaco Ciarapica, nel 2017, in cassa c’erano tre millioni e 386.250 euro. Adesso, dopo avere regalato soldi pubblici a chiunque, e ci sono provvedimenti incredibili che lo dimostrano, in cassa ci sono 29 milioni". Su questo accumulo di denaro l’esponente di Civitasvolta da tempo ha puntato l’attenzione. Lo definisce "misterioso", specie quando raffrontato con l’andamento della cassa del Comune di Macerata. "Nei conti correnti ogni anno si accumulano – sostiene – soldi misteriosi, inutilizzati e inutilizzabili, sempre di più, e nel solo 2024 contanti per un più 7 milioni 475.211 euro. Non è normale, ma stanno tutti zitti". L’accusa è rivolta a maggioranza e opposizione.

Quindi, il confronto con il comportamento della cassa di altre amministrazioni. "Per dimostrare – spiega – quanto tutto ciò non abbia un senso pubblico-economico, potremmo prendere i conti di altri 7.800 Comuni italiani, e nessuno di essi accumula soldi". La sua teoria si cala, in particolare, sui numeri del capoluogo, dove a dirigere il settore della ragioneria è peraltro l’ex dirigente dei servizi finanziari del Comune di Civitanova. "E però – segnala Papiri – il comportamento dei due Comuni appare diametralmente opposto". Segnala infatti che Macerata "inizia il 2024 con un più 9 milioni 32.532 euro e, malgrado registri oltre il doppio delle entrate, termina il 2024 con un più un milione 447.751 euro, che non bastano neppure per pagare gli stipendi". Quindi la chiosa: "Civitanova del grandioso economista Ciarapica trabocca invece di misterioso denaro. Con 73 milioni 562.154 euro di incassi al 31 dicembre 2024 registra in tesoreria 29,1 milioni di euro di liquidità. Di contro, Macerata con 153 milioni 604.491 euro di incassi al 31 dicembre del 20254 ha in tesoreria 1,4 milioni di euro liquidità". In conclusione la denuncia che "Macerata nel 2024 diminuisce il saldo di cassa di 7 milioni 584.571 euro, mentre Civitanova nello stesso anno aumenta il saldo di cassa di 7 milioni 475.211 euro. Civitanova ha vento volte la cassa di Macerata".

Lorena Cellini