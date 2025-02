"Casse comunali in salute, non ci saranno tagli"

Il bilancio di previsione è stato l’argomento principe del Consiglio comunale di ieri, a Tolentino. La prima seduta con la nuova giunta. E, al posto di Benedetta Lancioni, ora assessore, è subentrata ufficialmente Alessandra Aramini, prima dei non eletti. All’inizio, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Silvia Tatò sulla casa di riposo, il sindaco Mauro Sclavi ha spiegato che i 500mila euro di fondi comunali destinati alla manutenzione della struttura serviranno per l’adeguamento dei bagni (340mila euro), l’efficientamento energetico (140mila euro) e la progettazione dell’area esterna (20mila euro).

È stato nominato come responsabile della sicurezza Gianni Genga, ex direttore dell’Asur; i lavori procederanno per blocchi. Gli ospiti del diurno passeranno da 15 a 25. Sul fronte delle liste di attesa ci sono: 191 richieste per il residenziale, 48 per anziani non autosufficienti e 20 per autosufficienti. Il Consiglio è entrato quindi nel vivo con il bilancio preventivo.

"La cassa del Comune di Tolentino è in salute – ha detto l’assessore al bilancio Diego Aloisi –. Se oggi possiamo dire di avere 12,7 milioni di cassa contro gli 8,5 del 2023 e 9 del 2022 è grazie a un attento lavoro sulle entrate. Al contrario di quanto una parte dell’opposizione voglia far credere, viviamo una situazione finanziaria molto migliorata rispetto a quanto abbiamo trovato all’inizio del mandato e i numeri lo provano. Un bilancio costruito tra mille difficoltà, questo va detto: su tutte, l’importante posizione debitoria in cui il Comune continua a trovarsi, un disavanzo trentennale da ripianare, tagli di personale che mettono a dura prova l’operatività di alcuni reparti e a una spending review dettata dallo Stato che riduce le risorse disponibili dell’Ente (quest’anno circa 150mila euro in meno che diventeranno 200mila nel 2026). In un contesto macroeconomico non favorevole che genera l’instabilità dei costi energetici e dominato dalla ricostruzione della città, siamo sicuri che nella stesura di questo bilancio di previsione sia stato fatto un grande lavoro, senza aumentare tariffe dei servizi erogati come mense e asili nido. E non è scontato in un mondo in cui tutto è in continuo aumento". Aloisi ha precisato che "non ci sono tagli né ai servizi né ai capitoli di spesa". "Anzi, particolare attenzione è stata data alle manutenzioni", ha aggiunto. Mezzo milione è stato stanziato quindi per la casa di riposo. Come somma di partenza per manutenzioni e verde sono stati previsti 600mila euro, quasi lo stesso importo speso a consuntivo nel 2024 (l’anno scorso ne erano stati spesi in totale 700mila, mentre questo è solo l’importo iniziale). "Una cifra importante, sicuramente non sufficiente data la mole di operazioni da condurre, che verrà però potenziata nel corso dell’anno", ha spiegato.

L’assessore ha evidenziato infine un aspetto: "Nonostante le rate a rimborso dei mutui siano bloccate, abbiamo comunque rimborsato 300mila euro nel 2024 e pertanto vedrete anche in questa previsione di bilancio un progressivo abbassamento dell’indebitamento da 31 milioni verso i 30 milioni. Questo è stato possibile grazie ai fondi accantonati da questa amministrazione a garanzia della ripresa del pagamento delle rate che avverrà in futuro".

Lucia Gentili