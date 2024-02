"Casse comunali piene, ma aumentano i parcheggi"

"L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Ciarapica, che in due consiliature ha accumulato oltre 20 milioni di euro liquidi in cassa, vuole mettere tutti i parcheggi a pagamento. C’è da chiedersi perché servono compulsivamente soldi a un Comune che sarebbe ricchissimo, ma le somme restano inutilizzate e si accendono mutui con costi altissimi". Su questi elementi si incardina un intervento di Dimitri Papiri (Kleos) che denuncia come "la cassa del Comune di Civitanova passi dai 3.386.250 euro del 2017 ai 23.636.47 euro di oggi". "E allora - chiede Papiri - perché è continuamente caccia ai soldi? Quelle somme in cassa perché non si possono spendere? Bisogna spiegare questo prima di fotografarsi dappertutto". Quindi la provocazione diretta a Fratelli d’Italia, al governo della città, ma anche della Regione e dell’Italia: "È un partito importante di governo e potrebbe organizzare un’assemblea pubblica con amministratori e dirigenti del Comune pronti a rispondere, con numeri e documenti, ai tanti atti incredibili attraverso i quali vengono gestiti denaro, territorio e patrimonio dei cittadini. Che ci vuole a dimostrare che i valori di bilancio non sono inventati e contro ogni legge come appaiono?". "Tutto - conclude Dimitri Papiri - persino i parcheggi a pagamento, per cui è in atto una sacrosanta protesta, parte da qui perché le casse del Comune di Civitanova sono piene di soldi inutilizzati". Di questo, dell’urbanistica e del piano casa parlerà il 24 febbraio alla palazzina del Lido Cluana (ore 18). "Praticamente - conclude Papiri - le due leve per massacrare un territorio e una comunità".

Lorena Cellini