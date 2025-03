Cassetta all’incontro della Lega: "Ma resto un assessore civico"

"Mi sento ancora di appartenere alla lista civica con la quale sono stata eletta". Così Katiuscia Cassetta, assessore comunale alla Cultura di Macerata, dopo la sua partecipazione sabato scorso alla convention della Lega ad Ancona. Gli scatti che l’hanno immortalata assieme agli esponenti del Carroccio non sono passati inosservati e hanno dato il "la" a una serie di voci sull’ingresso dell’assessore nella Lega. Ma è la diretta interessata a chiarire: "Sono una donna libera, posso andare ovunque, ma non sono entrata nella Lega. C’erano due ministri che apprezzo come Salvini e soprattutto Giorgetti, e trovo normale che sia andata ad ascoltarli. Nessuno si deve preoccupare o agitare: finisco il mio mandato sentendomi ancora parte della civica (la lista del sindaco Parcaroli, con la quale nei mesi scorsi si è consumato uno strappo, ndr). Quella di sabato è stata un’occasione di ascolto e di apertura".