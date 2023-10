Cassetta e il museo di storia naturale: "Sarà aperto solo su prenotazione"

"Il Comune tiene tantissimo al museo di storia naturale, è consapevole della sua importanza e del suo grande valore. Ricordo che sono stata io a volerlo riaprire. Se Landi non tornerà indietro e le dimissioni saranno definitive, per il momento non potremo garantire l’apertura del polo tutti i giorni, sarà aperto solo su prenotazione, per cui ad esempio per le visite delle scuole il servizio sarà sempre garantito. Metteremo a disposizione il personale che abbiamo". Così l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, dopo che Federico Landi, presidente dell’associazione Amici del museo di storia naturale, ha deciso di lasciare. I volontari che si occupano del polo in via Santa Maria della Porta soffrono da tempo una situazione di stallo, vorrebbero risposte da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto maggiore collaborazione e più dialogo. Landi, che al museo ha dedicato tanto tempo, venerdì, a malincuore, ha deciso di lasciare. "Mi dispiace tantissimo che abbia dato le dimissioni – dice Cassetta –, il servizio non è sospeso, il polo resterà aperto su prenotazione. Per ora non abbiamo il personale per tenerlo aperto tutti i giorni, servirebbero risorse aggiuntive".

Il museo di storia naturale, fondato da Romano Dezi, è andato avanti finora con le forze dei volontari: l’associazione conta circa 50 iscritti, ma sono in pochi coloro che vi dedicano poi un impegno quotidiano. Venerdì, però, si è raggiunto il punto di rottura. Landi ha spiegato al Carlino che "se il Comune farà un passo verso di noi, se ci sarà più collaborazione, sono pronto a rientrare anche subito. Non chiudiamo la porta in faccia a nessuno, anzi sono disponibile a un incontro. Sono fiducioso, dal Comune stanno arrivando importanti segnali di apertura e collaborazione e confido che le richieste presentate tempo fa potranno essere esaudite, se non tutte almeno una parte". "Landi si è incontrato sia con me che col dirigente Simone Ciattaglia, alle richieste possiamo anche far fronte ma servono tempo e risorse – sottolinea Cassetta –, possiamo pensare a una programmazione ma non è qualcosa che può avvenire nell’immediato. Bisogna ragionarci bene in fase di bilancio. Non si può dire che da parte nostra la questione non sia stata affrontata, ricordo che ho fatto riaprire io quel polo museale, proprio perché siamo pienamente consapevoli della sua importanza, abbiamo invitato i volontari a costituirsi in associazione così potevano accedere a un contributo e avere una voce propria. Stiamo poi lavorando alla grafica per l’hub espositivo che sarà allestito ai giardini Diaz". Cassetta assicura che sono disposti a investire sul museo, anche con la formazione del personale: "Faremo tutto ciò che è necessario, compatibilmente con le nostre risorse, quel museo vale come qualsiasi altro della rete. Ma le richieste avanzate dai volontari sono state molte e non è possibile esaudirle tutte nell’immediato. Bisogna ragionare nei termini di quella che è l’economia della rete museale, calcolando risorse, personale e disponibilità delle strutture".