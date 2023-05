Cassiera aggredita per birre e patatine, 50enne a processo

Per un pacchetto di patatine e qualche birra, finisce sotto processo il 50enne Paolo Paletti, con l’accusa di rapina. Il fatto sarebbe successo l’anno scorso alla Pace. Paletti sarebbe entrato in un negozio e al momento di pagare avrebbe aggredito la cassiera, facendola cadere e causandole delle lesioni al ginocchio. Poi sarebbe scappato. Ma dopo la denuncia della donna gli inquirenti avevano subito accusato il 50enne, un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Così per lui è arrivata l’accusa di rapina, per aver fatto male alla donna, nonostante il ridottissimo valore economico dei beni sottratti. Ieri per lui era prevista l’udienza preliminare. Di fronte al giudice Claudio Bonifazi e al pm Stefania Ciccioli, l’avvocato difensore Luciano Pacioni ha chiesto un rinvio, per cercare di risarcire la persona aggredita e, in seguito, patteggiare la pena. L’udienza è stata rinviata a ottobre.