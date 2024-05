"Cassiere si intasca i soldi del supermercato"

Approfittando del fatto di lavorare in un supermercato, si sarebbe impossessato di svariate somme di denaro prese dalla cassa, in un caso anche con la complicità di un amico cliente, e in un paio di occasioni portandosi via anche due articoli. Per questo ora sono sotto processo Davide Ciavattini, osimano di 40 anni, e Roberto Lacitignola, civitanovese 56enne.

Gli episodi, ancora da chiarire, sarebbero avvenuti a luglio del 2021. Secondo l’accusa Ciavattini, che lavorava nei supermercati di una nota catena a Civitanova e Porto Sant’Elpidio, si sarebbe appropriato di 133 euro e avrebbe simulato la vendita di un pigiama, di una camicia, di un trapano a percussione, di un paio di bermuda, di un’impastatrice planetaria, di 24 bottiglie di birra e 18 di whisky, tre scatole di costruzioni Lego, una confezione di grattugiato, un dispositivo per vivaio e quattro maxi hamburger, poi avrebbe effettuato le operazioni di reso di tutta questa merce intascandosi i 365 euro del controvalore. Mentre era alla cassa del supermercato di Civitanova, una volta, avrebbe permesso a Lacitignola di prendere un televisore da 50 pollici esposto per la vendita e di appoggiarlo dietro la cassa, mentre Lacitignola pagava alcuni articoli, consentendogli di recuperarlo dopo senza pagarlo; inoltre avrebbe simulato la vendita di pantaloni, prodotti alimentari, di un set di lenzuola, una batteria di pentole in acciaio e altri articoli per la casa, per poi fare il reso e tenersi 212 euro.

Avrebbe simulato, ancora, la vendita di svariati prodotti alimentari, di un ventilatore, di un distruggidocumenti, sempre facendo poi il reso e tenendosi 655 euro. Alla cassa a Porto Sant’Elpidio, avrebbe simulato la vendita di un televisore per tenersi poi i soldi del reso, 349 euro. Il televisore poi se lo sarebbe tenuto, e avrebbe preso anche un barbecue.

L’altro giorno, in tribunale a Macerata per loro due si è aperto il processo, davanti al presidente della sezione penale Roberto Evangelisti. L’udienza è stata però rinviata per sentire i primi testimoni, che saranno citati dal pubblico ministero Stefano Lanari.

I due imputati, difesi dagli avvocati Vittorio Bucci e Claudia Demasi, in aula potranno dare la loro versione per chiarire cosa sarebbe successo davvero con quelle compravendite simulate e annullate alle casse del supermercato.