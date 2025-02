Cassonetti intelligenti promossi: "Meglio del porta a porta, adesso il quartiere è più pulito"

"Il quartiere è molto più pulito. Si può buttare la spazzatura a qualsiasi ora, la nuova modalità di conferimento funziona". A Corneto da un mese ci sono cassonetti "intelligenti" che consentono, tramite un’applicazione sul cellulare o una tessera contactless, di buttare i rifiuti in dieci punti nel quartiere. Questa modalità è in via sperimentale; l’applicazione, "E-gate digi", consente di aprire il cassonetto e di segnalare eventuali problemi o malfunzionamenti che, da parte del Cosmari, vengono "prontamente risolti".

Fabrizio Gentili, presidente del consiglio di quartiere, spiega che "la modalità è molto più comoda rispetto alla raccolta porta a porta. Posso liberarmi dei rifiuti, siano essi di plastica, di carta o di materiale indifferenziato a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le persone si stanno abituando: dopo qualche difficoltà iniziale dovuta a incomprensioni, la nuova modalità si sta rivelando efficace". L’applicazione consente anche di individuare, nel quartiere, dove si trovano i punti di conferimento. Gentili spiega anche che adesso "è molto più facile individuare gli evasori della Tari, e uno degli obiettivi della nuova modalità di conferimento è quella di avere un costo reale della tassa. Una criticità sta nel fatto che i cassonetti si riempiono velocemente, e talvolta, se si hanno sacchi pieni, vanno gettati con attenzione in orizzontale perché altrimenti si rischia di inceppare la bocchetta. L’applicazione comunque consente di comunicare direttamente con il personale del Cosmari; se un cassonetto è pieno, il camion della raccolta ottimizza il suo percorso di raccolta in base a questo, e ciò avviene in tempi molto rapidi. Quando questa modalità andrà a regime, tutto funzionerà ancora meglio. Se si hanno rifiuti ingombranti vanno portati all’isola ecologica o va chiamato il Cosmari; gli operatori sono disponibilissimi".

Gentili conclude raccontando che "una delle poche pecche riguarda il punto di raccolta alla rotatoria dei Cappuccini, dove la postazione è brutta; andrebbe messa dove è fruibile comodamente sia a chi raccoglie che a chi getta, senza mettere in difficoltà chi passa lì a piedi. Se ne sta studiando una diversa". Aldo Alessandrini, consigliere comunale della Lega e residente nel quartiere, evidenzia che "la raccolta porta a porta è usurante anche per gli operatori, che devono continuamente scendere e risalire sul mezzo e fanno tutto manualmente. Ora invece i cassonetti vengono svuotati in maniera meccanica". Ruggero Marcolini sottolinea che "l’app funziona bene. Corneto è un quartiere molto più pulito, prima non era raro vedere l’immondizia sparsa quando c’era vento, o lasciata appesa alle recinzioni". Alessio Traini, passando a gettare l’immondizia, racconta che "il cassonetto dell’Rsu a volte si inceppa, ma il quartiere è pulito e sacchi di rifiuti in giro non se ne vedono più".