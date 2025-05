Cassonetti maleodoranti e degrado. Fondi dall’Ato 3 per la differenziata

A Civitanova degrado immondizia in certe zone, dove è impossible avvicinarsi ai cassonetti tanto sono maleodoranti, soprattutto nella zona del porto e sui lungomare, dove i contenitori raccolgono gli scarti delle cucine e non sono puliti con sufficiente frequenza. Un problema certificato anche nelle linee guida deliberate a fine aprile dall’Ata 3, che ha approvato il verbale dell’ultima assemblea dei sindaci, e con esso ha deciso di varare progetti di comunicazione per diffondere una corretta cultura della raccolta differenziata. Proposte che si caleranno sui Comuni, anche con l’asegnazione di contributi.

Civitanova in assemblea è stata nominata dal direttore generale di Ata 3, Massimo Principi, per richiamare tutti alla necessità di mettere in campo interventi mirati a tenere le città più pulite. "Sono stato a Civitanova tempo fa con Cosmari – ha detto –, abbiamo verificato una situazione di estremo degrado nei cassonetti in certe zone, per esempio vicino al porto o al mercato ittico. Recintare i cassonetti in maniera carina può servire per dissuadere determinati comportamenti che contribuiscono a peggiorare la qualità della raccolta differenziata. Quindi, iniziative con le scuole per far capire come e quanto differenziare, iniziative con i Comuni per metterci in condizione di migliorare". Parole pronunciate davanti ai delegati del Comuni del Maceratese nell’assemblea Ata di febbraio, verbalizzate nella delibera del 29 aprile; per Civitanova era presente l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni.

Non c’è solo l’obiettivo di coinvolgere le scuole, ma anche la richiesta ai Comuni di presentare proposte, con il Cosmari, per ottenere contributi finalizzati a migliorare la raccolta differenziata e che potranno coprire anche il 100% della spesa, fino a un massimo di 40mila più Iva per Civitanova. I progetti saranno valutati da una commissione nominata dall’Ata 3, di cui farà parte un rappresentante del Cosmari.

Lorena Cellini