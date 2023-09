Cassonetti ’smart’ anche in altre zone della città

Il Comune punta ad ampliare la raccolta dei rifiuti attraverso cassonetti all’avanguardia. Per questo nei giorni scorsi il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore all’Ambiente Laura Laviano e quello al Decoro urbano Paolo Renna, insieme al dirigente dei Servizi tecnici Tristano Luchetti e alla responsabile dell’Ufficio Ambiente Federica Costantini, hanno accolto i vertici della ditta Emz Tecnologie Ambientali, una multinazionale che produce dispositivi elettronici per la gestione integrata dei rifiuti. Il Comune, in collaborazione con il Cosmari, già da qualche mese ha attivato una sperimentazione sulla raccolta dei rifiuti mediante l’utilizzo di cassonetti ’smart’ in grado di identificare l’utente, autorizzare l’apertura dei contenitori e registrare i dati essenziali del conferimento, rendendo possibile l’adeguamento alle disposizioni più recenti in materia di tariffazione del servizio di gestione rifiuti. "Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla sperimentazione nelle zone extraurbane entro l’anno estenderemo il progetto anche in un’area urbana – spiega l’assessore Laviano -. Macerata in quanto capoluogo di provincia farà da capofila ad altri comuni che stanno mostrando interesse al progetto. Chi amministra deve essere al passo con i tempi e in questo specifico settore puntare all’obiettivo della tariffazione puntuale con strumenti all’avanguardia che non possono più essere i microchip, tecnologia ormai sorpassata e soprattutto non riciclabili". Tenendo conto dei risultati finora raggiunti e in vista di futuri allargamenti dell’area di sperimentazione, l’incontro con il dott. Hanauer, titolare e presidente dell’azienda e con l’amministratore delegato Effiong Essien, è stato un’occasione preziosa per valutare quanto finora messo a punto e progettare ipotesi di sviluppo future.