"Castagnata in Piazzale Falcone: Tre Giorni di Musica, Ballo e Tipicità"

Da domani a domenica il gruppo festeggiamenti Le Grazie col patrocinio del Comune di Tolentino organizza la Castagnata in piazzale Falcone (zona industriale Le Grazie). Tre giorni in cui si balla e si mangia in ampi tendoni riscaldati (e su pista da ballo). Tipicità, musica dal vivo e tante castagne saranno gli ingredienti. Domani dalle 19 il menu è a base di pesce (ravioli con ripieno di crostacei, impepata di cozze, frittura ecc., oltre a vin brulè e vino cotto); dopocena si balla con l’orchestra di Alessio Alunno. Sabato protagonista sarà la polenta e poi si balla con Ritmika Band. Domenica stand sia a pranzo che a cena (gnocchetti di vari tipi a pranzo e panini a cena). Dalle 18 fino a tarda serata si ballerà con Gianni Gianferro e Roberto Giglioni. Sempre domenica non mancherà il mercatino di prodotti tipici, con artigianato locale, gonfiabili, truccabimbi per tutta la giornata.