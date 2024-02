Castellani e le misteriose ’eminenze grigie’

Nuova pubblicazione per Lorenzo Castellani, docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss. Il suo ultimo titolo "Eminenze grigie. Uomini all’ombra del potere", in uscita per Liberilibri, passa in rassegna le vite tanto straordinarie quanto misteriose di dodici personaggi abitanti le quinte della politica da palcoscenico. Un’inedita e intrigante carrellata di "eminenze grigie" dell’ultimo secolo che hanno fatto la storia e la fortuna degli uomini di potere ai quali hanno messo a disposizione i loro servizi. Figura d’apertura quella di frate Giuseppe, capostipite dei moderni consiglieri politici legato al cardinale Richelieu: "Il frate di Richelieu, per quanto affascinante, non è una figura positiva – scrive l’autore Castellani -, ma un fantasma che continua ad aggirarsi per il mondo nel corso del Ventesimo secolo. È un costruttore di idolatrie che ingannano molti e servono l’interesse di pochi. Succedeva nell’Europa della Guerra dei Trent’anni ed è successo nel mondo del Novecento". Personalità spesso appartate e poco note vengono precisamente trattate dall’autore, religiosi, banchieri, scienziati, spin doctor, burocrati e giuristi capaci di orchestrare momenti politici fondamentali. Tra loro Zhou Enlai, l’intellettuale consigliere di Mao Zedong definito il Machiavelli cinese; lo scienziato Frederick Lindemann, amico intimo e primo consigliere di Churchill; Michel Debré, il sarto costituzionale di Charles de Gaulle; e ancora, Keith Joseph, il cervello di Margaret Thatcher, fino a Vladislav Surkov, il tecnologo politico di Vladimir Putin. Relegati dalla storia in meandri inesplorati e impenetrabili, in questo libro se ne vedono ricostruite le biografie e personalità.

Martina Di Marco