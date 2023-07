Castellani ritorna in Comune, guiderà il settore finanziario

Dopo quasi tre anni di lontananza, Andrea Castellani rientra in servizio al Comune di Macerata "a tempo pieno e indeterminato". L’attuale dirigente del settore bilancio, economato e partecipate al Comune di Civitanova (assunto il primo ottobre del 2020), infatti, tornerà nel capoluogo dal primo agosto prossimo per andare a dirigere il settore finanziario. Si tratta di un passaggio previsto già da tempo nel Piano del fabbisogno 2022 approvato dal Comune, dato che Castellani aveva cominciato il suo servizio in città, per un giorno a settimana, già dall’ottobre scorso, per poi passare a tre giorni nei mesi successivi. Con l’assunzione di Castellani, però, dovrà scattare una revisione dei ruoli tra i dirigenti, visto che al momento alla guida dei Servizi finanziari c’è Simone Ciattaglia che, però, potrebbe andare a seguire definitivamente il Servizio Welfare e Cultura, di cui già si occupava da alcuni mesi dopo il pensionamento dell’ex dirigente e vicesegretario Gianluca Puliti. Restano alla guida dei Servizi tecnici, il dirigente Tristano Luchetti e alla Polizia locale, il comandante Danilo Doria. Castellani, però, nel caso il Comune di Civitanova lo dovesse richiedere, potrebbe continuare a prestare servizio anche sulla costa per qualche giorno a settimana. Nella determina di assunzione del Comune di Macerata, infatti, è previsto "di dare atto della disponibilità dell’Ente ad autorizzare un successivo comando part-time del dirigente presso il Comune di Civitanova Marche nelle more della sua sostituzione, rimandando a successivo atto l’approvazione della convenzione per l’utilizzo congiunto del dirigente".