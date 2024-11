Castellano: "Macerata, una prestazione di carattere"

"Non mi è piaciuto il calo nel terzo set, quando non abbiamo gestito benissimo due palle punto". Così Maurizio Castellano, coach della Banca Macerata Fisiomed, dopo la vittoria per 3-0 su Cantù. Prima dei lombardi al Banca Macerata Forum sono cadute Catania e Siena. Ora occorre fare un passo avanti in trasferta e il calendario propone due appuntamenti di fila lontano da Macerata: il primo ad Aversa e il successivo a Porto Viro. "Mi piacerebbe preparare con attenzione queste gare, l’ultima volta abbiamo macinato 2.800 km tra le partite a Palmi e a Reggio Emilia, voglio sfruttare una settimana piena per il prossimo impegno". "Giocare nel nostro impianto – spiega Gabriele Sanfilippo, centrale della Banca Macerata Fisiomed – significa avere un uomo in più. Contro Cantù abbiamo fatto molto bene la fase muro difesa e siamo stati pure più cinici. Speriamo di portarci tutto questo nelle prossime gare". All’orizzonte si profilano giorni di lavoro per la squadra attesa domenica ad Aversa, formazione che ha 12 punti contro i 9 dei maceratesi. "I campani – anticipa Castellano – giocano una buona pallavolo, noi dobbiamo migliorare ancora il gioco e a fare crescere i ragazzi che saranno di grande aiuto nel campionato". La partita contro Cantù ha offerto spunti interessanti sui quali insistere. "Mi ha soddisfatto quanto fatto vedere nel primo set quando i ragazzi sono riusciti ad annullare lo svantaggio e a vincere il set mettendoci tanto carattere", conclude il coach.