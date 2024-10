Castellano:: "Vogliamo la prima vittoria"

La Banca Macerata Fisiomed si prepara al complicato impegno di domenica contro il Virtus Fano Volley, in programma alle 18. Per i ragazzi di coach Maurizio Castellano (foto) sarà l’occasione per misurarsi contro un’altra squadra neopromossa, ma che ha aggiunto un paio di pedine di livello per la categoria. "Ci stiamo preparando bene fisicamente e mentalmente alla sfida – dice il tecnico –, anche se fino a domenica mattina ci sono un paio di ragazzi in dubbio e vedremo chi potrà scendere in campo, con la consapevolezza di fare il massimo sforzo possibile per ottenere la prima vittoria in campionato". Macerata è reduce dalla sconfitta interna per 1-3 contro Pineto nella prima giornata del campionato di A2 e vorrà sicuramente rifarsi a partire dal derby con Fano. "Dobbiamo innanzitutto sbloccarci dal punto di vista mentale, con Pineto non abbiamo giocato bene i punti importanti che poi hanno deciso l’esito dell’incontro, commettendo alcuni errori che durante il precampionato questa squadra non hai commesso". Aggiunge poi Castellano: "C’è bisogno di impostare la partita sul binario giusto fin dai primi punti, con la testa giusta e concentrati perché sappiamo che possiamo fare punti". Per Macerata è una sfida complicata anche dal punto di vista ambientale, poiché Fano è una delle formazioni della categoria che sfrutta al meglio il fattore campo spinto dal sostegno dei propri tifosi: "Non siamo intimoriti e anzi – aggiunge il coach – siamo ancor più carichi di andare in campo per dire la nostra e fare risultato. Sappiamo di avere una squadra giovane che può peccare di inesperienza, ma siamo consapevoli del valore di questi ragazzi e vogliamo toglierci qualche soddisfazione durante questo campionato".

Marco Natalini