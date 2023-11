Castelli a Sarnano:: "Vediamo concretizzarsi progetti di rilancio"

Il commissario Guido Castelli ieri ha fatto tappa a Sarnano e anche a Matelica per due iniziative che valorizzano i territori e le identità del cratere. Ha ribadito l’importanza della promozione turistica nelle aree terremotate, lasciando trasparire un ottimismo "supportato da numeri che evidenziano una sensibile ripresa". "Nei primi otto mesi del 2023 – ha spiegato –, nei nostri territori colpiti dal sisma, è stato registrato un +16% di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, corrispondenti a un totale di circa un milione di persone. Un segnale che fa ben sperare. In questi mesi abbiamo lavorato duramente affinché le risorse del Fondo complementare sisma potessero concretizzarsi in progetti utili al rilancio del cratere. Ieri a Sarnano abbiamo tagliato il nastro della prima iniziativa sostenuta e finanziata con i fondi B2.1 della strategia Next Appennino. Quello di Emanuela e Brunella (che inaugurano "Il Borgo delle Sibille") è il primo di 102 progetti riservati alle imprese turistiche, culturali e ricreative; il 36% di queste iniziative è stato pensato e proposto da donne".

In prima posizione nelle Marche, vincitrici del bando Pnrr Sisma 2016 linea B2, "Le Sibille del borgo", ovvero le imprenditrici Emanuela Leli (che è anche presidente Cna Turismo e Commercio Marche) e Brunella Trisciani, puntano infatti a far diventare il centro storico di Sarnano un contenitore ideale, una destinazione per matrimoni e cerimonie, con la riapertura di dimore antiche, taverne e botteghe in una visione 4.0, tra eventi culturali, aggregativi e location da favola. E ieri pomeriggio c’è stata l’inaugurazione del decimo Albergo Diffuso della regione, "Il Borgo delle Sibille". "Qui, nel borgo medioevale di Sarnano – ha aggiunto Castelli - vediamo concretizzarsi e materializzarsi i primi effetti positivi della linea del Piano complementare sisma dedicata al turismo, grazie a un bando del valore di 600 mila euro che ha consentito a questo progetto di imprenditoria femminile di creare un albergo diffuso, che fa rete con le altre realtà territoriali circostanti e valorizza la cultura, le conoscenze, le tradizioni e i sapori di questa terra con l’obiettivo di rendere questo borgo un polo attrattivo". Idem per Matelica, con la cosiddetta sinclinale camerte, "quel paesaggio vitivinicolo, da cui origina il Verdicchio di Matelica e che ha unito otto Comuni in un progetto collettivo mirato alla candidatura Unesco".