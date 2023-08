Castelli annuncia al ministro Abodi il piano delle opere sportive

"Al ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ho consegnato un report sullo stato dell’arte di tutti gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture sportive danneggiate dal terremoto e illustrato le numerose iniziative progettuali finanziate dal Piano complementare sisma, sia per la rigenerazione urbana legata a strutture e impianti sportivi, sia per lo sviluppo e il consolidamento del settore sportivo". A parlare è il commissario straordinario Guido Castelli, dopo l’incontro a Roma del primo agosto. E ha aggiunto: "Il ministro ha mostrato disponibilità immediata alla collaborazione, comprendendo l’importanza della riparazione socio economica". Zoomando, nel nostro territorio, sul fronte Pnc ci sono ad esempio la riqualificazione del centro sportivo Le Calvie con rifacimento del campo gioco a Camerino, ma anche quella dell’area per lo sport e il tempo libero alla Rocca Borgesca. In lista poi il campo sportivo polivalente di Apiro, la "cittadella dello sport" a Pioraco, l’ampliamento del campo da tennis e padel a Poggio San Vicino, la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle infrastrutture sportive e sociali nella frazione Chiesanuova di Treia. E ancora, l’area attrezzata per il gioco e lo sport "Enrico Fracassini" e la pista di pattinaggio di Sefro, il recupero funzionale ed inclusivo della zona impianti sportivi in località Bresciano di Esanatoglia, la rigenerazione delle infrastrutture verdi e sportive del Parco degli Stoini a Fiuminata. Previsti interventi anche a Visso, Ussita (per gli impianti di risalita di Frontignano), sugli impianti di Sarnano e Castelsantangelo sul Nera (Monte Prata) e Bolognola, tra cui la realizzazione della seggiovia. In lista, ma finanziati con i fondi sisma, ci sono poi altri interventi: palestra Coldigioco ad Apiro, palestra di Muccia, Fiastra e Camporotondo, liceo sportivo scolastico di Camerino, impianti sportivi di Pieve Torina, stadio del ghiaccio a Ussita, nuova palestra a Tolentino.

l. g.