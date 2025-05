Castelli è cittadino onorario. L’opposizione lascia l’aula

Semaforo verde alla cittadinanza onoraria per il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione. Tutti i consiglieri in aula al momento del voto hanno espresso parere favorevole. I consiglieri del gruppo di minoranza San Severino Futura, Alessandra Aronne e Francesco Borioni, hanno invece lasciato l’aula: a loro avviso, sarebbe stato più opportuno conferire la cittadinanza alla struttura commissariale e non al solo Castelli.

"La decisione – ha precisato il sindaco Rosa Piermattei – rappresenta un gesto di profondo riconoscimento nei confronti dell’impegno concreto e della sensibilità dimostrata dal senatore. Castelli ha dimostrato una dedizione straordinaria, ha studiato le carte, ha trovato soluzioni, ha sbloccato impasse che da anni frenavano la ricostruzione. La nostra è una città ferita, ma che oggi inizia a vedere segni concreti di rinascita. Per questo abbiamo voluto dire grazie".

Ad appoggiare la proposta, oltre alla maggioranza, anche il gruppo di opposizione Insieme per San Severino. Il consigliere Gabriele Pacini ha espresso rammarico per l’uscita dall’aula dei colleghi dell’opposizione. Borioni e Aronne, prima di uscire, hanno espresso le perplessità: "Castelli ha mostrato empatia e capacità – ha dichiarato Borioni –, ma il suo operato rientra nei compiti di un commissario, come già fatto da altri prima di lui, come Giovanni Legnini e Vasco Errani. Allora perché proprio ora, perché solo lui? La nostra astensione vuole segnalare che questo atto appare più come una scelta politica in vista delle elezioni regionali".

In apertura della seduta, il sindaco ha anche reso noto che ha superato i 470milioni di euro la cifra stanziata per la ricostruzione post terremoto di San Severino.

"Il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto e i contributi concessi per la delocalizzazione delle attività produttive – ha precisato Pieermattei – è di 472 milioni e 998mila euro. Solo per la ricostruzione privata la cifra già stanziata è di (431 milioni. Questa somma andrà per il recupero di 727 edifici. Le pratiche presentate, 1.003, riguardano 424 immobili interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 135 da ricostruzione pesante, 438 dall’ordinanza 100 e 6 dall’ordinanza 13/2017".

g. g.