Castelli in pressing sul governo per una correzione del decreto

Il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli è in contatto con il governo per cercare di garantire la continuità del Superbonus. I correttivi sarebbero in fase di studio; diverse potrebbero essere le soluzioni per fare in modo che gli accolli continuino ad essere assorbiti dal Superbonus e riaprire così la cessione del credito. Già prima, d’altronde, Castelli era impegnato sullo sblocco delle cessioni. "Lo stop alle agevolazioni sull’edilizia rischia concretamente di mettere una pietra tombale sulla ripartenza dei territori colpiti dal sisma, con conseguenze devastanti su tutto il comparto edile – afferma Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche –. Non ultimo, questa misura andrebbe a creare una vera e propria disparità di trattamento fra gli stessi cittadini terremotati, con quelli che hanno subito pochi danni e hanno potuto usufruire delle agevolazioni e quelli del "cratere vero" i quali, oltre a non aver ancora visto la ricostruzione, non potranno avere accesso ai bonus. Faccio appello quindi alla sensibilità dei parlamentari di Forza Italia affinché in sede di conversione del decreto legge possano essere apportate le opportune modifiche". "Le storture del Superbonus vanno corrette ma non così – interviene anche la deputata Pd Irene Manzi –. Sostengo le sollecitazioni di Cna, di Ance e delle altre associazioni di categoria che stanno evidenziando le gravi conseguenze del decreto adottato dal governo a danno di famiglie e imprese. Deve essere chiaro a tutti che bloccare la circolazione dei crediti da un giorno all’altro significa far fallire le imprese. La conversione parlamentare del decreto sarà fondamentale per correggere una misura così iniqua e dannosa".