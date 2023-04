Castelli incontra le associazioni

Incontro, lunedì in videoconferenza, tra il commissario straordinario Guido Castelli e i rappresentanti delle associazioni e dei comitati sisma 2016. "È stato un lungo confronto, abbiamo parlato in particolare di Superbonus, del caro prezzi e degli accolli – ha detto il senatore –. È stata esposta la richiesta della sospensione dei mutui, dell’attuazione dei Psr nei Comuni maggiormente colpiti e del mantenimento della costante risposta ai cittadini dallo sportello sisma e dagli Usr. Infine, vi è l’urgenza di emanare alcune ordinanze speciali. Ai partecipanti ho ricordato l’importanza della recente proroga del superbonus fino al 2025: ora l’obiettivo è di allineare le procedure del superbonus 110% e del sisma bonus. Sul fronte del rilancio del tessuto imprenditoriale, già nei prossimi giorni renderemo note le graduatorie dei bandi di Next Appennino: uno strumento di sostegno e rilancio fondamentale".