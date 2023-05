"Castelli, inopportuna campagna elettorale"

"Ci domandiamo dove trovi il tempo, il commissario Guido Castelli, per partecipare ad incontri elettorali. E soprattutto se non colga l’inopportunità politica di schierare per l’ennesima volta la struttura commissariale - per sua natura terza - nella campagna elettorale". Irene Manzi e Augusto Curti, deputati marchigiani Pd, criticano la partecipazione del commissario straordinario all’incontro di chiusura della campagna elettorale a sostegno del sindaco uscente di San Ginesio, Giuliano Ciabocco. "Mentre Castelli partecipa a iniziative politiche, la ricostruzione mostra segni di rallentamento. Questo incarico richiede un impegno a tempo pieno".