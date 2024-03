Castelli sugli agricoltori: "Nessuno sfratto, basta procurare allarmi"

"Dopo otto anni dal sisma per la prima volta diamo agli agricoltori la possibilità di scegliere la soluzione migliore per il futuro". Torna sul tema degli allevatori il commissario Guido Castelli. Ma se nei giorni scorsi l’allarme era relativo ai Mapre, i moduli abitativi per gli agricoltori e allevatori, questa volta il casus belli sono le stalle temporanee. La consigliera regionale Anna Casini ha infatti scritto un post in cui sostanzialmente sostiene che gli allevatori saranno sfrattati ma Castelli nega categoricamente: "Il tentativo di alcuni esponenti politici di minoranza regionale di procurare allarme negli agricoltori terremotati si sfrange di fronte alla realtà. Nessun avviso di sfratto ai possessori di stalle che anzi possono scegliere, grazie alla recente Ordinanza commissariale 157 del 15 dicembre 2023, che ha apportato modifiche all’articolo 27 del TURP, se trasformare le delocalizzazioni emergenziali da provvisorie a definitive, cioè se mantenere, fino ad un massimo di ulteriori 6 anni dal termine dei lavori sull’edificio originariamente lesionato dal sisma, la struttura temporanea".

In tal caso, i soggetti che avranno concluso entro il 31 marzo 2024 i lavori di ripristino sull’immobile originario dovranno presentare, entro il 30 aprile, specifica istanza attraverso la piattaforma commissariale GEDISI. Coloro che invece non hanno ancora concluso o avviato i lavori di riparazione dell’edificio originario potranno, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, scegliere se conservare per ulteriori sei anni la struttura temporanea.

"Gli agricoltori del cratere che sono stati costretti a delocalizzare in seguito al sisma del 2016 avranno garantita la permanenza delle strutture temporanee, non solo fino a quando non avranno ottenuto il ripristino dell’attività originaria - sottolinea il commissario –, ma addirittura per ulteriori 6 anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo quasi otto anni dal sisma insieme con il presidente Francesco Acquaroli abbiamo ritenuto di poter dare ai nostri agricoltori certezze di fronte alle continue precarietà date dai Commissari precedenti, dando la possibilità ai nostri agricoltori, senza imposizioni, di scegliere la soluzione migliore per il proprio futuro".

Gaia Gennaretti