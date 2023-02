Castelli: "Turismo, chiave per la rinascita dell’Appennino"

Si chiama "Destination Management Comprensorio dei Sibillini" ed è stato presentato questi giorni alla Bit di Milano, un progetto finanziato dal Piano nazionale complementare sisma. È stato illustrato dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli con il governatore Francesco Acquaroli, l’arcivescovo di Camerino e San Severino Francesco Massara, sindaci e operatori del cratere e il giornalista Massimiliano Ossini. "Accanto alla ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio – afferma il senatore Castelli – dobbiamo impostare un modello di sviluppo, anche turistico, che sia capace di preservare lo splendore e l’autenticità delle montagne e dei borghi appenninici. Ciò sarà possibile attraverso progetti dedicati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Anche attraverso un turismo destagionalizzato, capace di attirare una domanda di qualità, saremo in grado di generare occasioni di lavoro per i giovani che vogliono restare e per chi aspira a vivere e lavorare in montagna".