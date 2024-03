"Castello acquistato, ma vuoto"

La consigliera Federica Lambertucci di Fratelli d’Italia lancia l’allarme sull’acquisto del castello di Loro Piceno. Il Consiglio comunale dello scorso 28 ottobre aveva votato all’unanimità per l’acquisizione del Castello, compresi “gli arredi, le tele, le suppellettili, i testi ed ogni altro bene mobile non personale avente interesse storico-documentario oggettivamente appartenuti al complesso“. Lambertucci evidenzia però che "lo scorso 22 dicembre il sindaco Robertino Paoloni ha quindi sottoscritto un accordo preliminare di acquisto con il Monastero delle Domenicane di Loro Piceno in cui si dice chiaramente che “per patto espresso tra le parti sono esclusi dalla vendita quadri, opere d’arte in genere che sono contenuti nell’immobile in oggetto“. In pratica, è stato comprato solo il contenitore". Il Castello conteneva diversi beni di valore storico-artistico quali i telai antichi, attrezzature utilizzate dalle Suore nei trecento anni di vita di clausura per ricamare, preparare unguenti e medicinali, distillare liquori alle erbe. Vi erano bambinelli Gesù fatti a mano dalle suore che furono oggetto di una mostra aperta al pubblico per volere dell’allora Madre Superiora in occasione dei trecento anni della storia domenicana. Sono poi comprese nel Castello diverse opere d’arte. "Svuotare un bene del suo contenuto - stigmatizza Lambertucci - significa perdere la possibilità di testimoniare ciò che è stato per trecento anni di storia. I paramenti sacri ricamati d’oro sopravvissero all’invasione dei soldati napoleonici perché le suore scapparono con tali tele nascoste sotto le vesti. Evidentemente non sono sopravvissute al Paoloni". Per questo la consigliera ha chiesto chiarimenti al primo cittadino il quale era stato invitato anche a impegnarsi per fare in modo che fosse riportato in sede l’archivio storico monastico. "L’impressione - conclude la consigliera comunale - è che si sia persa l’ennesima occasione di tutela del patrimonio. La destinazione di un contributo di 800mila euro di fondi sisma da parte della Regione per l’acquisto di questo bene grazie all’interessamento di Fratelli d’Italia e del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, ha consentito finalmente una svolta nella annosa vicenda della acquisizione del Castello. Bastava farlo in modo ragionato ed accorto. Invece niente".

Gaia Gennaretti