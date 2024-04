Castello: coinvolto il comitato di quartiere

Non ha aspettato neanche la fine dei lavori per il recupero dell’antico castello di Montefiore, prevista a fine anno, l’Amministrazione comunale di Recanati e già ha deliberato la stipula di un protocollo d’intesa con il comitato di quartiere proprio per la valorizzazione dell’intera fortezza risalente al 1200. "Il comitato di quartiere sarà un partner fondamentale per la salvaguardia e la gestione del castello - sottolinea il sindaco Bravi - per il quale il progetto di recupero in corso, finanziato con i fondi che ci siamo aggiudicati con i bandi del Pnrr per un totale di 1.861.069 euro, mira a restituire all’intera comunità il complesso completamente recuperato, dopo aver consolidato il versante a valle del castello". Tra le principali disposizioni del protocollo, la cui scadenza è fissata a dicembre 2026, si stabilisce che il Comitato – presieduto oggi da Moira Scalzini - avrà la piena responsabilità sulla cura e la pulizia di alcuni luoghi di interesse pubblico, incluso il muro perimetrale del maniero. Inoltre, sarà coinvolto nell’organizzazione di iniziative culturali, storiche e sociali destinate a vivificare e rivalutare l’area del quartiere. "Restaurare il castello di Montefiore significa preservare la storia e la bellezza della nostra comunità e avere uno spazio suggestivo che potrà diventare un polo culturale, turistico e di aggregazione sociale - afferma Rita Soccio assessora alle Culture. - Con la stipula di questo protocollo, in accordo con il Comitato, il castello potrebbe entrare a far parte della rete museale recanatese, ampliando ulteriormente il suo valore culturale e la sua importanza come attrazione turistica". I lavori in corso sono stati affidati alla ditta Edileco Telarucci srl di Ripe San Ginesio per l’importo di 1.095.247,89 euro più Iva. Il castello, anticamente un borgo circondato da alte mura, presenta un alto torrione quattrocentesco che richiama molto nella sua struttura la Torre del borgo in piazza Leopardi. Il progetto prevede anche la ricostruzione di tutti gli impalcati lignei e delle scale per poter raggiungere la terrazza della torre merlata. All’interno del castello è prevista inoltre la realizzazione di una gradinata all’aperto per l’organizzazione di spettacoli e un giardino. Una mossa quella dell’amministrazione Bravi che s’inquadra perfettamente nella odierna cornice della competizione elettorale per rimarcare la propria vicinanza al comitato di quartiere che è stato coinvolto anche in incontri con gli altri due diretti competitor alla carica di sindaco: Emanuele Pepa e Francesco Fiordomo.

Asterio Tubaldi