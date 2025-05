Castello della Rancia, riapertura speciale nella Notte dei musei

Una Notte dei musei speciale, quella di sabato prossimo a Tolentino, perché vedrà anche la riapertura del castello della Rancia e del torrione dopo i lavori di restauro post sisma. Il programma è stato presentato ieri dal sindaco Mauro Sclavi e dall’assessore alla cultura Fabio Tiberi con l’assessore al turismo Diego Aloisi, i consiglieri Samanta Casali e Fabio Montemarani, Edoardo Costantini di Zagreus e Arianna Iommi di Hub62029. Questa XVII edizione del Grand tour dei musei delle Marche prevede anche un servizio di navetta gratuito per collegare il centro storico al castello della Rancia con l’area camper e il Poltrona Frau Museum (orari e fermate si possono trovare sul sito del Comune).

Il castello della Rancia, chiuso al pubblico dall’aprile 2024, riaprirà i battenti con tutte le sue collezioni, come il Museo civico archeologico Silverj e la Mostra sul Mesolitico (sfalcio dell’area verde incluso) sabato, 17 maggio, alle 17.30; è stato risistemato anche il mastio e sarà possibile fare il giro sui camminamenti di guardia. Due le guide presenti. "La città si riappropria di un monumento-simbolo – afferma l’assessore Tiberi –. Ma anche del Torrione, punto di riferimento per il centro storico invece". "Non mancano luoghi d’arte di primo livello", ha aggiunto il sindaco. Il castello sabato sarà aperto fino alle 23. Il Miumor, Museo internazionale dell’umorismo nell’arte, dalle 16 alle 23; qui il consigliere Casali, di professione storica dell’arte, si metterà a disposizione nelle vesti di guida. Alla Sala Mari, alle 16, Hub62029 organizza "Voglio andare senza rotelle", mostra, laboratorio per bambini e presentazione del libro di Tobias Giacomazzi. Apertura straordinaria per la mostra "La fede nell’arte", in via Filelfo, dalle 17 alle 22. "Attualmente questa mostra è chiusa – spiega Tiberi – e probabilmente in futuro sarà ricollocata da un’altra parte, ma per la Notte dei musei, nell’anno giubilare, abbiamo deciso di renderla fruibile. Costantini accompagnerà i visitatori tra le opere". Apertura straordinaria anche per il Torrione, dalle 18.30 alle 22, con le narrazioni della battaglia del 1815 (a cura dell’associazione Tolentino 815); è previsto che comunque la struttura resti attivi non soltanto occasionalmente. Sabato apertura straordinaria anche per la visita alle grotte di Interno Marche, dalle 18 alle 21. Poltrona Frau Museum sarà aperto dalle 21 alle 23. Non solo. Sarà inaugurato un nuovo spazio espositivo, in centro, alla Galleria "La Cornice" con la mostra "Tolentino Pop Nights" dell’artista Mauro Falcioni. Orario 16-23. Infine si potrà ammirare la mostra della fotografa palestinese Nidaa Badwan "The Saving Light" da Simonelli Group, a Belforte, dalle 17 alle 19.30. Ovviamente gli ingressi ai musei sono gratuiti, con visite guidate, così come i parcheggi (a partire dalle 13).

"In questi giorni abbiamo registrato una bella affluenza all’area camper", ha aggiunto l’assessore Aloisi. "Oltre ai turisti, l’invito è anche ai tolentinati – ha concluso Tiberi – affinché siano loro stessi turisti a Tolentino, alla ri-scoperta delle bellezze della città. Mattoncino su mattoncino – ha anticipato – stiamo costruendo la programmazione estiva". Info 3755995865, 0733.901365/325, 3423885215.