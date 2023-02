"Castello di Brunforte, pronti 800mila euro"

di Lucia Gentili

"L’obiettivo del Comune di Loro Piceno è fare in modo che il Castello di Brunforte torni nelle proprietà dell’ente, cercando di non gravare sui cittadini, ovvero sulle casse municipali. Ringraziamo la Regione e il commissario straordinario per aver previsto dei fondi sisma. Lo step successivo, infatti, è il recupero dell’edificio, in quanto molti locali sono stati resi inagibili dal terremoto".

A parlare è il sindaco Robertino Paoloni, in seguito all’ultimo consiglio comunale, dove ha portato un atto di indirizzo per dare mandato a lui e alla giunta sui presupposti per l’acquisto. Una sorta di nulla osta a procedere, che è arrivato con la votazione della maggioranza (l’opposizione si è astenuta). Il processo per riportare questo bene nelle disposizioni del Comune è iniziato già dal consiglio comunale aperto del 2020, con la revoca della delibera consiliare del 2015 (che era favorevole all’alienazione del Castello a privati) e l’avvio del percorso per il riconoscimento del Castello quale "monumento nazionale". "La Regione e il commissario straordinario Guido Castelli – aggiunge il sindaco – ci hanno garantito che stanzieranno circa 800mila euro". Intanto è in corso la trattativa con il legale rappresentante della proprietà del Castello – l’Ordine dei Domenicani –, con la relativa cifra per l’acquisto. Nel 2015 il valore era di 1,4 milioni, ma l’amministrazione punta a comprarlo ad una somma parecchio più vantaggiosa. "Dopo l’acquisto e la sistemazione – aggiunge il sindaco – entreremo nel vivo delle progettualità. In futuro non è esclusa una compartecipazione con i privati".

"Per volontà della Regione, del presidente Francesco Acquaroli, in sinergia con la struttura commissariale del commissario Guido Castelli, vediamo stanziati i fondi per l’acquisizione del bene – interviene il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Loro Piceno Federica Lambertucci (consigliere comunale di opposizione) –. Il gruppo di minoranza con l’astensione ha voluto incitare l’amministrazione ad approfondire i dubbi sulla titolarità del bene sollevati dal Comitato di tutela. Nel consiglio comunale aperto del 2020 erano, infatti, state sollevate perplessità circa il fatto che la proprietà del Castello fosse già nella titolarità del Comune e non dell’Ordine dei Domenicani. Recuperare il ritardo accumulato dell’amministrazione rappresenta la tutela del bene gravemente lesionato dal sisma e ancora non riparato". "Il commissario alla ricostruzione Castelli è stato più volte a Loro Piceno invitato a visitare proprio il Castello dalla consigliera comunale FdI Lambertucci – ha aggiunto il consigliere regionale dello stesso partito Pierpaolo Borroni (che ha partecipato tra il pubblico) –. Prima come assessore regionale, poi come commissario nominato dal governo Meloni ha ribadito attenzione verso questo bene".