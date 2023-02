Sono davvero tanti i fondi a disposizione dell’amministrazioneper rimettere a nuovo il castello di Montefiore, l’antico maniero che oggi versa, purtroppo, in condizioni di degrado. A Recanati sono giunti per questo intervento ben 500mila euro dal Ministero dell’Infrastrutture per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e un milione e 700mila euro dal Ministero dell’Interno, a valere sui progetti per opere di rigenerazione urbana, con i quali si lavorerà per il suo pieno recupero trasformandolo in un contenitore per le attività culturali e sociali del quartiere. Per il rischio idrogeologico è al lavoro la ditta Acquaviva Srl di Acquaviva d’Isernia e al suo c’è l’ing. Federico Veroli di Recanati che si occupa del servizio tecnico di ingegneria per le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. Per il secondo intervento, legato alla rigenerazione urbana, al Geol. Mirko Patrizietti di Recanati è stata affidata la redazione della relazione geologica mentre la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili architettoniche e strutturali è stata affidata all’ATP costituita dagli Arch. Bruno Giuliano Tonelli e Francesca Castagnari con lo studio a Brescia e dall’ing. Federico Veroli. A quest’ultimo il dirigente dell’Ufficio tecnico ha affidato anche la Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione. Lo affianca la M.Arch.Eng. società tra professionisti, che si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto elettrico e relativa direzione operativa.