Castello di Montefiore, arriva l’ok al progetto

Approvato dalla giunta recanatese guidata dal sindaco Bravi il progetto definitivo dei lavori di restauro del castello di Montefiore, dopo il parere positivo redatto della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, per un costo complessivo di 1.861.069 euro, reperiti con i fondi del Pnrr, di cui il Comune di Recanati dovrà spendere solo la somma di 22.143 euro. Il progetto prevede il restauro e rifunzionalizzazione del castello di Montefiore, da adibire a contenitore per la promozione delle attività culturali e sociali a servizio del quartiere e dell’intera comunità recanatese. "Dopo aver consolidato il versante a valle del castello di Montefiore – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – con un intervento per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, fondamentale per i lavori che effettueremo nel castello, oggi con l’approvazione dei progetti definitivi, siamo pronti a ristrutturare l’intera fortezza del 1200 e a restituirla con grande soddisfazione più bella che mai alla comunità". Il progetto prevede anche la ricostruzione di tutti gli impalcati lignei e delle scale per poter raggiungere la terrazza della torre merlata. All’interno del castello è prevista inoltre la realizzazione di una gradonata all’aperto per l’organizzazione di spettacoli e un giardino che per ricordare i vecchi utilizzi dell’area, avrà la stessa forma dei sedimi delle case storiche che si trovavano all’interno del castello dove abitavano i cittadini di Montefiore. "Dopo i lavori per il consolidamento di tutto il versante in zona franosa – ha spiegato l’assessore ai lavori Pubblici Francesco Fiordomo –, adesso con i fondi del Pnrr siamo pronti per un intervento molto atteso. Metterlo a posto significa preservare storia e bellezza e significa avere uno spazio suggestivo che potrà essere un luogo turistico e di aggregazione". Soddisfatta anche l’assessore alle culture Rita Soccio che ha detto che "il castello di Montefiore rappresenta un importante luogo della cultura e una vera e propria attrazione turistica, non solo per la città in cui si trova, ma per l’intero territorio. Inoltre la fortezza si presta perfettamente per cene a tema e degustazioni, creando un’esperienza unica e indimenticabile. Siamo anche lieti di annunciare che il castello di Montefiore potrebbe entrare a far parte della rete museale recanatese, ampliando ulteriormente il suo valore culturale e la sua importanza come attrazione turistica". Entro fine giugno verrà effettuata l’aggiudicazione dei lavori per l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione della struttura con avvio del cantiere previsto come da cronoprogramma entro il prossimo settembre.

Antonio Tubaldi