Castello di Montefiore. Due milioni per il restauro

Avviato il cantiere per il restauro del castello di Montefiore per un costo complessivo di 1.861.070 euro di cui, grazie ai fondi Pnrr, il comune di Recanati dovrà sborsare solo l’esigua somma di 22.145 euro. Il castello, anticamente un borgo murato, è dominato da un torrione quattrocentesco molto simile per tipologia e dimensioni alla Torre di piazza Giacomo Leopardi. Dopo aver consolidato il versante a valle del castello con un intervento per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, ora si passa al restauro dell’intera fortezza del 1200 con la ricostruzione anche di tutti gli impalcati lignei e delle scale per poter raggiungere la terrazza della torre merlata. All’interno del castello è prevista, inoltre, la realizzazione di una gradinata all’aperto per l’organizzazione di spettacoli e un giardino che, per ricordare i vecchi utilizzi dell’area, avrà la stessa forma dei sedimi delle case storiche che si trovavano all’interno del castello.

Sei anni fa il maniero fu inserito dal Mef e dall’Agenzia del Demanio fra i beni pubblici in disuso da recuperare. Venne allo scopo avviato un bando pubblico e arrivarono al Comune di Recanati ben 1.200 manifestazioni di interesse, ma alla fine nessuna di queste si concretizzò. Eppure il Consiglio comunale decise allora, pur con il voto contrario dell’opposizione, di cambiargli la destinazione d’uso in turistico-ricettiva in modo che chi si facesse avanti per ristrutturarlo avrebbe poi potuto utilizzarlo come albergo e ristorante. Purtroppo, però, il progetto, visto che non aveva avuto successo, venne abbandonato. Ora, una volta ristrutturato, l’intenzione è di farlo gestire al Comitato di quartiere per la realizzazione di iniziative sociali e culturali. Al via anche i lavori per ampliare il Museo Civico di Villa Colloredo Mels con il recupero di alcuni locali comunali grazie al finanziamento Pnrr di 875.087 euro. I locali, che si trovano in prossimità dell’ingresso della villa, confinante con la sottostante via Campo dei Fiori, storicamente erano destinati alla servitù e a tutto il personale impegnato nella complessa attività della dimora nobiliare.

Con la ristrutturazione e il riuso dell’immobile, attualmente non utilizzato, si creeranno nuovi spazi espositivi e laboratori artistici e linguistici. Prosegue velocissimo l’insediamento dei vari cantieri in città per gli interventi finanziati con il Pnrr. Cantiere avviato anche per l’immobile, che si trova all’interno dell’ex Campo Boario (nella foto), oggi trasformato in parcheggio per bus e camper. Il progetto approvato per il restauro e riqualificazione dell’edificio comunale, da adibire a centro polivalente per attività sociali e ricreative, è stato finanziato con il Pnrr con un contributo di 500.000 euro.