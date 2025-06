Castello di Montefiore, la riapertura è vicina

L’assessore recanatese Maurizio Paoletti (nella foto), con diverse deleghe all’attivo fra cui quella dei rapporti con i quartieri, dopo un anno di incontri iniziati con l’insediamento della nuova giunta del sindaco Emanuele Pepa porta a casa i frutti del suo lavoro. Intanto ci dice "si avvicina la conclusione dei lavori di restauro del Castello di Montefiore e l’amministrazione comunale di Recanati mira a celebrarne la riapertura con un grande evento a fine agosto o nei primi giorni di settembre, in concomitanza con la tradizionale Sagra della Polenta. Questo soprattutto grazie al coinvolgimento del Comitato di Quartiere di Montefiore sia per l’organizzazione dell’inaugurazione sia per l’avvio della gestione condivisa del bene una volta restituito alla comunità. "È fondamentale – ha dichiarato – che il castello restaurato non rimanga un monumento statico, ma diventi uno spazio vivo, fruibile da cittadini, scuole e turisti".

In parallelo, l’amministrazione ha previsto per il 2026 interventi di recupero anche per i cimiteri periferici di Montefiore e Bagnolo, luoghi cari alla popolazione, spesso segnalati per lo stato di abbandono. Sono stati già stanziati 200 mila euro a bilancio per restaurare i cimiteri di Santa Croce e Chiarino nel 2025, mentre l’anno prossimo toccherà proprio a Montefiore e Bagnolo.

Il prossimo 19 giugno sarà firmata la convenzione con il Comitato di Rione Mercato per la gestione dell’ex Club Aquila che sarà inaugurato entro fine mese. Al suo interno collaborerà anche l’associazione Omphalos che si occupa di giovani autistici. Inoltre il nuovo impianto sportivo polifunzionale, realizzato con fondi Pnrr, ospiterà tornei di pallavolo e basket.

Per quanto riguarda la manutenzione urbana, sono stati segnalati problemi nel quartiere di San Francesco, in particolare il degrado del parco di Torrioni e l’assenza di un bagno pubblico funzionante. Infine, sono previsti interventi su Fontenoce – dove l’area verde sarà attrezzata e gestita dal comitato. Anche Villa Teresa sarà oggetto di riqualificazione: il vecchio campetto da calcio e basket, oggi inagibile, sarà ristrutturato per tornare a disposizione dei ragazzi del quartiere.

Tra le ultime novità, si segnala anche la proposta dei residenti di Spaccio Fuselli di modificare la viabilità della zona. L’idea, accolta positivamente dopo un sopralluogo con l’assessore Bartomeoli e il comando di Polizia Locale, sarà discussa in un’assemblea pubblica e prevede il senso unico di via Calamanti in uscita verso via Fratelli Farina: ciò consentirà una minore congestione del traffico all’incrocio fra via Nina con l’ex statale 77.

Asterio Tubaldi