Castello, ecco 800mila euro "Il Comune acquisirà la proprietà"

"Come confermato dal commissario straordinario Guido Castelli, nell’ultimo incontro del Comitato istituzionale di venerdì scorso, sono stati stanziati 800mila euro di fondi regionali sisma destinati all’acquisizione da parte del Comune di Loro Piceno del Castello di proprietà dell’Ordine dei Domenicani". Così il consigliere regionale Pierpaolo Borroni (vice capogruppo Fratelli’ d’Italia) torna sul Castello di Brunforte, danneggiato dal sisma. "Un investimento ingente – prosegue Borroni – che consentirà al Comune di chiudere le trattative velocemente con l’Ordine. Consentire al Comune di acquistarlo significa dare all’ente la possibilità di rendere pubblico un bene di elevato valore storico e culturale che, peraltro, ha "in dote" importanti fondi per la ricostruzione". "Non posso che essere soddisfatta di quanto annunciato da Castelli – aggiunge il consigliere comunale di minoranza Federica Lambertucci (coordinatore cittadino di Fd’I) –. Sono molto orgogliosa di averne anche parlato al commissario. Speriamo che ora che la notizia è ufficiale si concluda velocemente l’iter di acquisizione per vedere iniziare quanto prima i lavori di ristrutturazione. Auspico che il Comune adotti anche il progetto di riqualificazione turistica del territorio, già utilizzato dalla scorsa amministrazione nei mesi successivi al sisma, e non chiuda completamente l’accesso al Castello durante i lavori di ristrutturazione".