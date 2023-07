Castelluccio chiude per "Don Matteo"

La fiction "Don Matteo" sposta il suo set sulla piana di Castelluccio per registrare le nuove puntate che andranno in onda nei prossimi mesi su RaiUno. Per questo oggi non sarà possibile ammirare la tradizionale fioritura. La Provincia di Perugia, infatti, ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità e così, anche per chi arriva dal Maceratese non si potrà scendere fino alla grande spianata, ma si potrà arrivare solo fino a Monte Prata. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza il transito sarà vietato alle auto dalle 7.30 alle 14, lungo la strada provinciale 477 di Castelluccio 2° dal Km. 1 + 900 al Km. 12 + 500 (confine Provincia di Macerata) e lungo la Sp 477 di Castelluccio 3° dal Km. 0 + 000 al Km. 5 + 230 (confine Provincia Ascoli Piceno), mentre ci sarà una sospensione parziale della circolazione stradale (solo per il tempo strettamente necessario alle riprese) dalle 14 alle 17.30.