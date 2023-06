Castelluccio, niente auto la domenica

Pronto il Piano di mobilità sostenibile per regolamentare i flussi veicolari in occasiano della fioritura di Castelluccio di Norcia. "Da una parte c’è la necessità di salvaguardare l’ecosistema – spiegano dal Parco dei Sibillini –, dall’altra la consapevolezza che tale evento rappresenta un’opportunità straordinaria per l’economia locale". Le interlocuzioni tra Ente Parco e i tre Comuni interessati (Castelsantangelo, Arquata e Norcia) hanno permesso di raggiungere questo accordo: durante le quattro domeniche della fioritura, quella del 25 giugno e quelle del 2, del 9 e del 16 luglio, sarà interdetto il passaggio di auto e camper, mentre sarà consentito libero accesso ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle auto di residenti, esercenti, soggetti non deambulanti. Coloro che vorranno raggiungere Castelluccio con autocamper per poter godere della fioritura, devono lasciare il proprio mezzo in uno dei parcheggi di prossimità e raggiungere Castelluccio attraverso un servizio di navette. Per poter usufruire del servizio parcheggi di prossimità e navette è indispensabile prenotare il posto (www.parchiaperti.it).