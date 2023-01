Castelnuovo cambia: la viabilità è in crisi per il cantiere

È peggio di un rompicapo la viabilità nel quartiere di Castelnuovo, oggi complicata ancor più dalla presenza di un cantiere in via Baldassarri. S’era detto, da parte dell’amministrazione comunale, che non valeva la pena cambiare l’attuale viabilità perché il cantiere sarebbe stato smontato a metà del mese di gennaio per non creare difficoltà ai residenti ed automobilisti. Ora, invece, la ditta edile ha fatto presente che il cantiere rimarrà operativo per altri due mesi per cui, in accordo con il comitato di quartiere e l’assessore alla Viabilità, Mirco Scorcelli, sono state avviate trattative per modificare nel frattempo la viabilità. Negli incontri che si sono tenuti in questi giorni sono state prospettate due diverse ipotesi. La prima è quella di permettere ai residenti di via Baldassarri e a chi proviene da via Angelo Giunta, arteria principale del quartiere oggi con senso di marcia in uscita verso Montefano, di poter imboccare a sinistra via Carancini, per chi attraversa via Castelnuovo, e risalire poi per via Spazzacamino dove al termine verrebbe installato un semaforo che permetterà in tutta sicurezza di svoltare a sinistra per viale delle Ginestre in uscita dal quartiere. Questo è stato sempre un punto molto critico della viabilità per via di diversi incidenti che si sono registrati nel tempo. La seconda ipotesi al vaglio è quella di invertire il senso di marcia di via Angela Giunta e di poter attraversare via Carancini per chi giunge da via Spazzacamino con uscita a destra in via Castelnuovo in modo da arrivare sino in via Baldassarri. Una richiesta pressante trasmessa alla polizia municipale dai componenti del Comitato è stata quella di sanzionare tutti gli automobilisti che provenienti da Montefano, invece di deviare verso il quartiere Le Grazie e risalire nel centro abitato di Recanati, proseguono per via Castelnuovo, via da sempre consentita ai soli residenti.