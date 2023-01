Castelnuovo, caos viabilità e raccolta firme

di Asterio Tubaldi

Sul bancone dell’unica tabaccheria del vecchio rione di Castelnuovo c’è un doppio foglio fitto di firme di residenti che reclamano a gran voce il cambio della viabilità dato che quella attuale è cervellotica, ricca di insidie, pericoli e disagi, per via della chiusura di via Baldassarri dove è presente un cantiere edile. Il comando della polizia municipale finalmente, dopo aver preso atto che la protesta è fondata, ha emesso un’ordinanza che richiama la ditta edile di Cipolletta Aldo srl di Recanati a farsi carico della segnaletica necessaria per le modifiche della viabilità che prevede l’installazione di tre semafori intelligenti. Per comprendere come si è giunti a giustificare questa ordinanza bisogna partire da quanto sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori in via Baldassarri che questi, cioè, sarebbero durati solo per un breve periodo, ovvero al massimo sino al 17 gennaio scorso.

Ciò, però, non è avvenuto, ma anzi la ditta ha chiesto ancora del tempo con conseguente prolungamento di situazioni di pericolo per la circolazione stradale e particolari disagi verso via Porta d’Osimo per i residenti circolanti nel quartiere di Castelnuovo. Quindi, dopo incontri ripetuti fra amministrazione comunale, rappresentanti del comitato di quartiere e la ditta edile, si è deciso che dal prossimo 30 gennaio e fino al 31 marzo e comunque, fino al termine dei lavori, sia invertito il senso di marcia in via Carancini, che la si imbocca percorrendo via Castelnuovo sino alla intersezione con via Spazzacamino.

Giunto allo stop, nel punto in cui quest’ultima via si incrocia con via Risorgimento e via della Ginestra, sarà posto un impianto semaforico autoregolante secondo il flusso di traffico, consentendo così la manovra di svolta a destra in tutta sicurezza ai veicoli provenienti da via Spazzacamino. Manovra che però ad oggi è vietata. Le altre due lanterne semaforiche saranno poste in via della Ginestra e in via del Risorgimento, all’altezza dell’intersezione con via Pintucci Cavalieri. Le modifiche alla viabilità, compresa l’installazione e funzionalità dell’impianto semaforico, saranno a cura della Ditta "Cipolletta Aldo srl" di Recanati. Sperando che il problema venga risolto il prima possibile per il bene di tutti, non solo dei residenti e dei frequentatori della zona.