Castelnuovo, c’è l’ordinanza ma ancora non è stata applicata

Doveva partire il 30 gennaio scorso la nuova viabilità a Castelnuovo, dopo la proroga concessa dall’amministrazione comunale sino al 31 marzo prossimo, salvo ulteriori proroghe, per la presenza del cantiere edile in via Baldassarri. Per dare esecuzione alla nuova viabilità, che prevede l’inversione del senso di marcia di via Carancini, è necessario installare tre semafori autoregolanti nell’incrocio tra via Spazzacamino, via della Ginestra e via del Risorgimento. La regolamentazione semaforica permetterebbe l’abolizione dell’obbligo di "direzione obbligatoria" verso via Risorgimento posto in via Spazzacamino, intersezione via della Ginestra.

L’ordinanza prevede che le modifiche della viabilità, compresa l’installazione e funzionalità dell’impianto semaforico, siano a cura della Ditta "Cipolletta Aldo srl" di Recanati, che sta eseguendo i lavori in via Baldassarri. I residenti di Castelnuovo, però, sono arrabbiati perché a ieri sera l’ordinanza non era stata ancora applicata.