Castelnuovo, si cambia: "Così riduciamo il traffico"

Poco meno di un mese e scatterà il nuovo senso di marcia a Castelnuovo. Il quartiere più antico di Recanati sta per affrontare un cambiamento significativo nella gestione del traffico: a partire dal 27 febbraio entrerà in vigore un nuovo sistema di viabilità, progettato dall’amministrazione in collaborazione con il Comitato di quartiere. Il piano, volto a decongestionare il traffico, è stato presentato alla cittadinanza durante un’assemblea pubblica che si è tenuta al Circolo Ricreativo e Culturale ‘B. Gigli’.

Il nuovo assetto viario, illustrato dal sindaco Emanuele Pepa, dal vicesindaco Roberto Bartomeoli e dal vice comandante Andrea Manuale della polizia municipale, nasce da un ampio e approfondito studio di fattibilità anche con prove su strada. La modifica riguarda il tratto tra via Porta d’Osimo e la Strada Comunale Fonte di Castelnuovo, attualmente percorribile in doppio senso di marcia. La soluzione definitiva, che ha trovato il parere favorevole del Comitato di quartiere, prevede la trasformazione di via Porta d’Osimo a senso unico in discesa mentre la Strada Comunale Fonte di Castelnuovo sarà percorribile solo in direzione "mare/monti": quest’ultima riceverebbe così tutto il traffico proveniente sia da via Porta d’Osimo sia da S.C. Pelliccetto.

"Il nuovo piano garantirà una riduzione del traffico nel quartiere evitando il passaggio di chi arriva da Bagnolo e Cerretano e si dirige verso il centro per abbreviare il tragitto, ha spiegato Bartomeoli". Secondo il vice sindaco, dunque, saranno molti gli effetti positivi garantiti dalla modifica: riduzione del traffico nel centro di Castelnuovo e un generale miglioramento della viabilità, poiché si risolvono le difficoltà d’incrocio tra due veicoli nella S.C. Fonte di Castelnuovo, che presenta una carreggiata troppo stretta, garantendo al contempo un accesso facilitato per i residenti.

Durante l’incontro, che ha visto anche la partecipazione dell’assessore Maurizio Paoletti, di diversi consiglieri comunali (Marzioli, Brizi e Miccini) alcuni cittadini hanno anche sollevato il problema di via Baldassarri che permette, a chi giunge da via Castelnuovo, di immettersi in via Risorgimento, tratto di strada che dovrebbe essere ad esclusivo utilizzo dei residenti mentre attualmente lo utilizzano tutti coloro che vengono da Montefano e Montefiore. La comandante della municipale ha assicurato che ci sarà, su questa situazione, una maggiore vigilanza per il rispetto della segnaletica stradale.

Il nuovo sistema di viabilità rappresenta, quindi, una risposta alle esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel quartiere riducendo, al contempo, l’impatto del traffico veicolare.

Asterio Tubaldi