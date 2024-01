Castelnuovo, via ai lavori. Il Comune cerca parcheggi

Meno parcheggi per il quartiere storico di Castelnuovo, almeno per tutto il tempo di esecuzione di importanti opere edilizie. Infatti l’amministrazione comunale ha programmato un importante piano investimenti fra cui la riqualificazione dell’ex asilo Carancini, dell’ex cortile delle Clarisse e del campetto polivalente presso la scuola Urbani, i cui lavori verranno realizzati nel corso di quest’anno. I vari cantieri allestiti comporteranno, purtroppo, inevitabilmente, una minore disponibilità di parcheggi, già oggi assai scarsi. è per questo che il comando della Polizia Municipale sta predisponendo, al fine di ridurre i possibili disagi, una diversa viabilità provvisoria con l’istituzione di sensi unici proprio con l’obiettivo di avere maggiori aree di sosta. Oltre a questo ha avviato anche la trattativa con un privato per l’utilizzo di un’area, ubicata in prossimità del centro storico di Castelnuovo, da utilizzare come parcheggio. Il proprietario si è reso subito disponibile a concedere quello spazio in comodato d’uso gratuito almeno per un anno autorizzando il Comune anche all’esecuzione di piccole opere di manutenzione, da eseguire in gestione diretta, per adeguare l’area a parcheggio.

Antonio Tubaldi