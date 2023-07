Castelraimondo, 60mila Euro per Sviluppare 3 Progetti Culturali e Turistici

Oltre 60mila euro per sviluppare tre diversi progetti culturali e turistici che andranno a potenziare l’attrattività di Castelraimondo. Il Comune, infatti, si è aggiudicato tre diversi bandi pubblicati dalla Regione Marche. Il più importante, per un importo complessivo di 45mila euro, riguarda lo sviluppo del "Premio Ravera", che si è svolto quest’anno per la prima volta a giugno e che verrà finanziato grazie all’Azione 1.2 dedicata ai grandi eventi del 2023 nel bando "Accoglienza 2023 Ddst numero 113Turi del 28 aprile scorso". L’amministrazione, inoltre, ha partecipato al progetto itinerante "Marchestorie" con "Historie dello Castro Raimondi", aggiudicandosi un importo complessivo di 9.977,50 euro, mentre con il progetto di arte contemporanea in merito ai "Suoni delle terre mutate", il Comune si è aggiudicato un totale di 9.483 euro. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Patrizio Leonelli che ha voluto anche ringraziare gli uffici comunali che hanno lavorato a questi progetti "con professionalità e molta attenzione". "Un grande risultato per Castelraimondo, l’amministrazione comunale e l’assessorato che rappresento – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e turismo, Elisabetta Torregiani –. Si tratta di risorse importanti che ci forniscono ottime opportunità per far conoscere il territorio e le sue potenzialità. Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Renzo Marinelli che si sta adoperando con continuità per il bene di tutto il territorio montano".