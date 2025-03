Castelraimondo, con l’Inrca screening cardiovascolari

Il progetto "Sabati della Salute" il 5 aprile, dalle 9.30 fino alle 16.30, farà tappa a Castelraimondo, in piazza Dante. Saranno effettuati screening di prevenzione cardiovascolare per la cittadinanza, grazie all’ambulatorio mobile e alla refertazione in telemedicina. L’accesso è totalmente gratuito.

L’Inrca, con la collaborazione della Croce Rossa Italia - comitato di Osimo, promuove una giornata di prevenzione cardiovascolare, mediante un ambulatorio mobile nel quale saranno presenti due infermieri Inrca. Nell’ambbulatorio mobile si potranno effettuare gli esami di elettrocardiogramma, che poi saranno refertati in tempo dal personale in servizio all’Inrca di Ancona.

Per le prenotazioni, è necessario telefonare subito ai numeri 335 1264652 o 335 6319926 dalle 16 alle 18.30. Si tratta di una opportunità importante e gratuita messa a disposizione di tutti i cittadini.