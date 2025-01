Castelraimondo, il saluto del sindaco agli ospiti della casa di riposo

L’amministrazione comunale di Castelraimondo ha portato gli auguri di buon anno agli ospiti della casa di riposo, e a tutti loro è stato lasciato anche un pensiero acquistato tramite l’associazione ConTatto. L’amministrazione ha scelto così di investire su una realtà che si occupa di creare solidarietà nei confronti dei servizi sanitari del territorio (come ad esempio il recente acquisto di un ecografo donato al consultorio locale).

"Auguro a tutti gli anziani di vivere il nuovo anno in salute e soprattutto senza provare solitudine, ma avendo emozioni positive grazie alla compagnia e al supporto che viene offerto dalla nostra struttura" ha dichiarato il sindaco Patrizio Leonelli durante la visita.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento del vicesindaco Roberto Pupilli: "Saluto tutti i nostri ospiti e a loro auguro un anno pieno di armonia e felicità, colgo l’occasione per complimentarmi con gli operatori che quotidianamente si occupano di loro con amore, professionalità e passione. I servizi li fanno le persone e per questo li ringrazio per il loro impegno incondizionato, anche nei giorni di festa".

Presente anche l’assessore ai servizi sociali Ilenia Cittadini: "Nel 2024 abbiamo garantito educatori e animatori per migliorare il servizio, nell’ottica di far passare del tempo con scopo di aggregazione e socializzazione, trasformando i momenti vuoti in momenti impegnati. Questo è fondamentale per la loro qualità della vita e per mantenere competenze e abilità".