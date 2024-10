Castelraimondo in pole per ospitare una tappa del Giro d’Italia

Castelraimondo potrebbe ospitare l’arrivo dell’ottava tappa al prossimo Giro d’Italia. Si sapeva che sarebbe partita da Giulianova verso nord, ma mancava il traguardo. In questi giorni è arrivata notizia di un arrivo a Castelraimondo al termine di una tappa di media montagna: negli anni recenti la Tirreno-Adriatico è arrivata qui due volte sempre passando in quota; nel 2011 si salì a Sassotetto, mentre nel 2015 a Poggio San Romualdo. Bisognerà aspettare ancora un po’ per conoscere la soluzione ufficiale adottata per il Giro d’Italia 2025. L’amministrazione comunale ha confermato l’interesse verso questa "vetrina mondiale", che comporta anche un impegno importante. "Ci stiamo muovendo – ha detto il sindaco Patrizio Leonelli (nella foto) – speriamo di riuscire nell’intento". Tra le novità del Giro d’Italia 2025 il ritorno, dopo venticinque anni, del San Pellegrino in Alpe, la salita più dura della Toscana. Gli emissari dell’organizzazione avrebbero già effettuato i vari sopralluoghi e il percorso, sul quale per ora c’è massimo riserbo, sarebbe in via di definizione, anche se, vista la conformazione del territorio, non si può escludere una frazione movimentata con i muri marchigiani.