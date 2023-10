Castelraimondo saluta lo storico edicolante . Apostolos Karapetsas

Castelraimondo dice addio ad Apostolos Karapetsas (nella foto), 73 anni, celebre edicolante di corso Italia, spentosi ieri all’ospedale di San Severino Marche a seguito di una fatale malattia. Karapetsas era noto per la sua disponibilità verso la clientela, proseguendo la sua professione anche dopo il terremoto che aveva lesionato il locale, trasferendosi in un vicino container, almeno finché non è andato in pensione. A quel punto aveva dedicato più tempo alla sua passione per la musica, in particolare per la chitarra e il canto. Di origine greca, era sposato con Graziella ed era padre di due figli, Stefano e Giorgio. La salma resterà nella camera mortuaria dell’ospedale di San Severino, fino a domani, quando sarà trasferita a Castelraimondo, dove alle 15,30 si terrà il funerale nella chiesa della Sacra Famiglia.