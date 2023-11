"Castelrotto" di Giacomelli al Torino Film Festival

Lunedì, in anteprima assoluta, il film "Castelrotto" è stato proiettato al 41° Torino Film Festival. Il lungometraggio del regista tolentinate Damiano Giacomelli è stato selezionato fuori concorso nella sezione "La prima volta" dalla famosa kermesse torinese. Un successo. "Una straordinaria occasione di lancio. Per una piccola produzione come la nostra, è un ottimo inizio, per nulla scontato – dice Giacomelli –. Un film di finzione come Castelrotto si posiziona a fianco delle centinaia di produzioni nazionali annuali dotate di un importante sostegno politico e finanziario. Per questo è stato importante per noi far parte della selezione ufficiale di uno dei tre principali festival italiani (insieme a Venezia e Roma). Non era mai capitato per un film a produzione marchigiana". Insieme a lui, il protagonista Giorgio Colangeli e i coprotagonisti Denise Tantucci e Mirco Abbruzzetti. "È stata un’esperienza formativa, stimolante, impegnativa – prosegue il regista raccontando questi giorni a Torino –. Siamo passati da esperti del settore, che mi sono già sembrati appassionati al film, a confronti più generalisti e di costume. Il momento più atteso è stata la prima volta in cui dopo tre anni di lavorazione (cinque anni se si conta anche la scrittura) abbiamo finalmente proiettato il film in sala. Una grande emozione. Gli scambi con gli spettatori sono stati incoraggianti". Castelrotto è stato girato a Torchiaro, piccolo borgo nel comune di Ponzano di Fermo, con alcune scene a Macerata a Tolentino. "Entro la fine dell’anno contiamo di annunciare il periodo d’uscita ufficiale – conclude –. Intanto, il primo appuntamento è giovedì 7 dicembre alle 21.15 al cinema Italia di Ancona, all’interno del festival Corto Dorico".