"Castelrotto" in lizza per il Ciak d’oro. Ecco come votare il film di Giacomelli

Il film del tolentinate Damiano Giacomelli "Castelrotto" è uno dei cinque finalisti del Ciak d’oro categoria "miglior esordio alla regia". Si può votare fino a domani (una volta al giorno) su www.ciakmagazine.it. "Per ringraziarvi del sostegno che ci ha portati fino alla finale dei Ciak d’oro vi avevamo promesso due cose: mercoledì 29 gennaio alle 21 faremo una proiezione speciale al Multiplex 2000 di Macerata con ingresso a 1 euro (grazie a Marcello e Monica per il sostegno!) – annuncia lo staff –. Saranno presenti il regista e parte del cast e della troupe. Entro fine gennaio il film sarà disponibile anche online. Grazie a tutti e forza Castelrotto". Il film è stato girato quasi interamente a Torchiaro, piccolo borgo nel Comune di Ponzano di Fermo, con alcune scene a Macerata a Tolentino. Giacomelli, regista e sceneggiatore tolentinate, dirige la casa di produzione marchigiana Yuk! Film. "L’idea di "Castelrotto" nasce da un interesse per alcuni fatti di cronaca locale dell’entroterra maceratese nel biennio pre-sisma 2016 – aveva raccontato il regista –. Il protagonista non a caso è un vecchio scribacchino di cronaca locale in pensione, che riprende la penna in mano dopo anni di inattività per vendicarsi di un vecchio torto subito".