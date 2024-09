Castennou torna all’attacco con l’isola pedonale: "Questione irrisolta nonostante le segnalazioni"

"Isola pedonale: una questione irrisolta. Non comprendiamo perché, nonostante la segnalazione inviata il primo luglio, l’ordinanza sull’isola pedonale non sia stata revocata o modificata per risolvere il problema della viabilità. Le ordinanze sono il risultato della volontà politica, e ci domandiamo perché non si sia agito". Torna a dirsi arrabbiato il comitato di quartiere Castennou, presieduto da Cristiana Mataloni (nella foto), nei confronti dell’amministrazione comunale di Porto Recanati. Il quartiere aveva da tempo segnalato che a luglio e agosto, nonostante fosse in vigore l’isola pedonale in centro, c’erano diverse auto non autorizzate che passavano in via Pastrengo. Il comitato Castennou aveva chiesto un incontro con il sindaco Andrea Michelini e il comandante della polizia locale Sirio Vignoni, che però non c’è mai stato. "Il 21 agosto, il presidente Mataloni ha incontrato casualmente il sindaco Michelini e ha colto l’occasione per esporre la situazione – afferma il comitato Castennou –. In risposta, ci è stato suggerito di contattare il segretario comunale. Di conseguenza, il 22 agosto abbiamo inviato una pec per richiedere un incontro con il segretario. Il 30 agosto abbiamo ricevuto una risposta che fissava l’appuntamento per oggi. Poiché l’ordinanza in questione cessava di avere validità il 31 agosto, abbiamo dovuto declinare l’invito". Però, secondo il comitato Castennou, "tale situazione evidenzia una dissonanza tra le esigenze del nostro quartiere e l’agenda dell’amministrazione. Ci chiediamo perché il comandante della polizia locale non abbia spiegato i motivi di un’ordinanza che presupponeva la presenza di un controllo che, per sua ammissione, non era possibile attuare per carenza di organico. Auspichiamo una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio per garantire il rispetto delle regole".