Castiglioni (FdI): "Non ne abbiamo parlato"

"Non abbiamo affrontato col partito la questione dell’apertura della Link Campus University a Macerata. Dal canto mio non conosco le conseguenze che questa potrebbe avere, positive o negative che siano, ma se in Regione sono favorevoli significa che un ragionamento è stato fatto". Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, evidenzia che "se l’amministrazione regionale crede che si possa superare la carenza di personale nella sanità in questo modo, penso possa essere una soluzione. Una facoltà universitaria non si può aprire tanto facilmente, dall’oggi al domani. A livello di partito locale non abbiamo ancora ragionato sul tema Link". Nel frattempo, il sindaco Sandro Parcaroli tace. Il Carlino ha provato a contattare Aldo Alessandrini, capogruppo leghista in consiglio comunale, ma senza successo. Sandro Montaguti, consigliere di Forza Italia, fa sapere che "discuteremo oggi la questione nel congresso del nostro partito".