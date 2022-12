Castiglioni: "Le deleghe vanno cambiate"

di Chiara Gabrielli

"Le deleghe degli assessorati vanno cambiate, ma è il sindaco che deve decidere. Noi non abbiamo chiesto niente quando avevamo il 3 per cento e non chiediamo niente adesso con il 30 per cento, però vogliamo che ci sia rispetto di una forza politica che ha una sua importanza a livello nazionale e locale".

Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fratelli d’Italia, cosa sta accadendo negli ambienti politici maceratesi?

"La premessa, fondamentale, è che servono dialogo e condivisione, che ora spesso mancano. Con spirito critico nella maggioranza, se c’è qualcosa che non va lo dico. E adesso tutti iniziano a comprendere che non lo faccio con criteri di opposizione, ma sempre costruttivi".

In particolare quando è mancata la condivisione tra assessori, consiglieri e partiti?

"Un esempio è stato quello del project sul cimitero (proposto da Marchiori, ndr). Sei o sette mesi fa ne hanno discusso tra pochi, poi ci hanno proposto il progetto ma senza prima averlo condiviso con gli altri. L’assessore è andato avanti ma poi si è dimostrato che alla fine quella proposta in Consiglio non passa".

Una storia che si ripete?

" La tendenza di buona parte degli assessorati è di dire ’io faccio questo e poi te lo comunico prima che passa in Consiglio’. Ci sono assessori che decidono autonomamente e illustrano agli altri solo a ridosso della seduta. Sarebbe un bene invece se prima ancora di decidere se un progetto importante debba o meno andare avanti, se ne discuta con la politica, anche per capire se la proposta è condivisa o meno. Tra assessori, consiglieri e politica c’è poca comunicazione, l’assessore agisce senza che i politici ne sappiano niente e i consiglieri vengono a saperlo solo all’ultimo. Come può esserci approfondimento da un punto di vista politico?"

Lo avete fatto presente?

"Sì, come coordinatori dei partiti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Lega, abbiamo chiesto che la politica si riappropri del suo compito, che è di condividere tra tutti e dare un indirizzo. Non può essere che l’indirizzo lo dia un assessore che magari non è nemmeno stato eletto. Marchiori però, ci tengo a dire, non ha operato male in generale, ma ha operato male in questo caso. Molte volte è capitato che un assessore non dialoghi con nessuno e vada avanti per conto suo".

Ad esempio?

"Prendiamo il caso della cultura, l’assessore (Katiuscia Cassetta) va avanti da sola, del programma della cultura presentato alla Regione noi non sapevamo nulla, lei l’ha portato così, senza parlarne. Ma con ciò non intendo riferirmi a tutto il settore della cultura perché ad esempio Sacchi coinvolge molto di più. Poi, ci sono assessori che invece si vantano di non avere mai fatto politica. Come diceva la segretaria di un politico maceratese, ‘anche quando vado a prendere un tè faccio politica’ e così dovrebbe essere intesa l’amministrazione della città. Chi amministra, fa politica, per forza. Non si deve infatti confondere la partitocrazia con la politica".

E la gaffe sul bilancio?

"Qui stiamo parlando di una parte che non inficia minimamente il bilancio, che importanza può avere? Nessuna. C’è stata solo la mancata lettura di un documento, ma parliamo di una parte che non è mai stata letta nei 20 anni che sono lì. Non parlerei di colpa, ma semmai di disattenzione. In ogni caso, approfondiremo la questione per capire come è venuto fuori l’errore. E comunque, l’anno scorso l’approvazione del bilancio è stata all’unanimità, quest’anno l’unica cosa che hanno saputo dire è stata sulla Regione Lazio, mi pare che questo non sia un modo di fare opposizione seria. La minoranza, invece che soffermarsi su una questione tutto sommato irrilevante, avrebbe potuto chiedersi piuttosto se c’erano errori o se qualcosa poteva essere fatto meglio".

Dove si può intervenire?

"Non spetta a me dire che cosa è che non funziona, ma credo che manchi questo passaggio politica-consiglieri-assessori e ciò porta che spesso qualcuno decide da solo e a volte decide male".

A Parcaroli cosa chiede?

"Il sindaco a metà mandato deve fare una valutazione per capire cosa può essere migliorato. Il discorso di garantire gli equilibri può anche portare a dire che non si mandano via gli assessori, ma semmai si cambiano le deleghe. Alla fine del secondo anno, è bene che si riveda la situazione. Lui è un imprenditore. Se fosse all’interno della sua azienda, valuterebbe cosa va e cosa non va. Un’inversione di marcia serve. Il problema non è tanto la persona dietro l’assessorato, ma il mancato coinvolgimento".

Manca una condivisione a 360 gradi quindi?

"Si, a volte si vede anche dalle piccole cose. Non si può, per il secondo anno consecutivo, organizzare la conferenza stampa della giunta di fine anno e non invitare i consiglieri. L’ho fatto presente al sindaco. Il consigliere è quello che può decidere le sorti di un’amministrazione. Essere snobbati fino a questo punto non va bene. Ci si fa grandi ma non si pensa al lavoro ingrato dei consiglieri che c’è dietro. Chiedo più coinvolgimento e maggiore considerazione del lavoro dei consiglieri. Chiedo considerazione del lavoro di tutti".